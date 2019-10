Flinke kras stadsbestuur Eindhoven na pijnlijk zorgdebat

De gezichten stonden strak, dinsdagavond bij de leden van de gemeenteraadsfractie van de Eindhovense PvdA. Fractievoorzitter Hafid Bouteibi verhulde aan het einde van de raadsvergadering niet dat hij buikpijn had overgehouden aan het zoveelste debat over de huishoudelijke hulp. Of beter gezegd: over de wijze waarop de Eindhovense coalitie de problemen in dit dossier de afgelopen twee jaar heeft aangepakt.