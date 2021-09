Flinke rook door brand in wasmachine in Eindhoven

In alle vrijheid je eigen woning ontwerpen voor Buurtschap Te Veld in Eindhoven

16 september EINDHOVEN - Zo vrij als in Buurtschap Te Veld kun je nergens in Nederland bouwen. De eerste 60 zelfbouwers hopen dat later dit jaar in praktijk te gaan brengen. En er is nog plaats voor 40 andere tiny houses en microwoningen.