Flinke schuurbrand in Eindhoven, vuur onder controle

John de Jong is voor PSV meer dan de man die Bruma, Doan en Baumgartl kocht en bemant nu met ‘VoH’ het technisch front

5 mei Knokken tegen de beeldvorming? Dat is niet waarom John de Jong langer bij PSV blijft. Hij wil met zijn club weer prijzen winnen en heeft na drie jaar zonder oogst intern een stuk erkenning gekregen. Zijn contract is verlengd en Jan Vennegoor of Hesselink gaat hem ondersteunen.