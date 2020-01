Flirt-tips voor internationals: ‘Begin niet over je ouders’

EINDHOVEN - Internationale kenniswerkers kregen woensdagavond tips om te leren flirten. Dat gebeurde in The Hub in Eindhoven.

Wat is nou een leuke openingszin als je iemand wil leren kennen? Nou, begin niet over je ouders. En dat je game X zo leuk vindt, daar zit niemand op te wachten. De voetbalclub dan? Saai. ,,Begin met een compliment naar die ander", vindt psycholoog Tjerko Verhaak. Je kunt zeggen dat het leuk is dat die ander ook gekomen is. Zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn.”

Ze waren woensdag met twaalf vrouwen en dertien mannen om tips te krijgen over hoe je in Nederland moet flirten. Eigenlijk is het natuurlijk hun bedoeling een leuke partner te vinden. Met dat laatste als doel hadden Tessy Willems en Geertje Opstals hier vorig jaar al een datingavond voor georganiseerd. Daar bleek dat een aparte avond met tips nodig was.

Dus gooiden Willems en Opstals het over een andere boeg. Met woensdag een avond over de tips en eind deze maand de echte datingavond, opnieuw, maar dan met bezoekers die beter beslagen ten ijs komen. De avond met tips

Het begin van de avond gisteren was voor de vrouwen, de tweede helft voor de mannen, met een pauze ertussen. ,,Anders zien ze elkaar nu al. We willen de echte dating nog een beetje spannend houden", aldus Willems.

De aandacht was er bij beide groepen volop bij, want er staat natuurlijk wat op het spel. Nederlanders zijn nogal direct en er kan veel op tafel komen. Wees vriendelijk en geïnteresseerd, kom verzorgd voor de dag en begin vooral niet de eerste avond over seks en ex-vriendjes en -vriendinnen. Informeren naar de leeftijd van vrouwen is in sommige culturen voldoende om een kandidaat meteen maar af te strepen.

Non-verbaal gedrag speelt een grote rol, onderstreepte Verhaak, en dat heb je niet altijd in de hand. Oogcontact is essentieel. Kijkt iemand steeds weg, dan kun je het wel vergeten. In het natuurlijk spel proberen mannen oogcontact te krijgen en bepalen vrouwen of ze dat geven. ,,Vrouwen leiden en vrouwen bepalen in dit verhaal.”

Soms speelt onzekerheid een rol. Mensen krijgen een ideaalbeeld opgedrongen waar feitelijk bijna niemand aan voldoet. Ben vooral jezelf. ,,En er zijn ook tekenen dat het goed gaat. Als een man geïnteresseerd is in een vrouw, gaat op een zeker moment een van zijn twee wenkbrauwen omhoog. Vrouwen doen dat anders. Zij laten hun polsen zien. Dat gaat heel onopvallend.”