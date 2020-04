Floraplein in Eindhoven krijgt volgende week drempels

EINDHOVEN - Voor veel voetgangers en fietsers is het oversteken van het Floraplein in Stratum vaak een riskante onderneming. Drempels en rammelstroken moeten de snelheid van het autoverkeer eruit halen.

Aannemersbedrijf Mouwrik gaat dinsdag 28 april in opdracht van de gemeente Eindhoven van start met de langverwachte werkzaamheden op het plein. Het werk wordt juist nu uitgevoerd, omdat het door de coronacrisis op de weg een stuk rustiger is dan normaal. Volgens planning is de klus op vrijdag 1 mei geklaard.

Al jaren pleiten omwonenden en de Fietsersbond voor maatregelen die de veiligheid voor het langzaam verkeer moeten verhogen. Verkeerslichten hadden daarbij de voorkeur en werden aan de noordzijde ook overwogen door de gemeente, maar hebben het uiteindelijk niet gered: de doorstroming van het verkeer zou daardoor te veel in de knel komen, oordeelde de gemeente.

Alle vier de toegangswegen

Na jaren van discussie heeft zij uiteindelijk gekozen voor verkeersdrempels. Deze komen voor de oversteekplaatsen van alle vier de toegangswegen: Leenderweg-noord en -zuid en de Floralaan Oost én West.

Eerder was er sprake van dat de drempels alleen op de Leenderweg aan beide zijden zouden worden aangebracht. Ook wordt de wegmarkering aangepast. De drempels worden minder hoog dan in een dertigkilometerzone. Auto's kunnen er straks met vijftig kilometer per uur overheen.

Fases

Het werk gebeurt in fases. Dinsdag en woensdag wordt de oost- en de noordzijde van het plein aangepakt: de Leenderweg richting stad en de Floralaan Oost. Het doorgaand verkeer op de Leenderweg wordt via de westzijde van de rotonde omgeleid. Floralaan Oost en West zijn afgesloten; het verkeer wordt omgeleid.