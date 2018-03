Floris Bleuland, stembureau ED: Interessant en een leuke vergoeding

EINDHOVEN - Of de politiek nog leeft bij de jongeren van nu? In ieder geval wel bij Floris Bleuland. Pas 19 en tevens lid van het stembureau op de redactie van het ED

Vorig jaar was hij een paar dagen te jong om te mogen stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezing maar nu is Floris Bleuland 19 en mag hij stemmen voor de verkiezingen in zijn eigen gemeente Eindhoven. Hij besloot zich ook meteen maar aan te melden als stemmenteller en zo zit Bleuland om zeven uur bij het stembureau op de redactie van het Eindhovens Dagblad.

Het jongste stembureaulid van Eindhoven is Bleuland niet, weet hij zelf. ,,Een dispuutgenoot is een paar maanden jonger en zit op een ander stembureau."

Met vrienden heeft Bleuland best wel eens discussies over de politiek. ,,Maar we kijken natuurlijk vooral naar de partijen die het beste voorhebben met de studenten in Eindhoven."