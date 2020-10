Flying Pins lopen opnieuw flinke averij op na botsing: ‘Het kan weleens flink in de papieren gaan lopen’

'Zulke wonden krijg je niet van een enkel klapje’: OM wil hogere straffen voor geweld in shishaloun­ge

15:52 DEN BOSCH - Hoewel het hoger beroep was ingesteld door twee verdachten die hun straf aanvochten, kwam het Openbaar Ministerie op dezelfde zitting doodleuk met flink hogere eisen. Het OM is absoluut niet te spreken over een vechtpartij in een Eindhovense shishalounge waar twee bezoekers (waaronder een meisje) flink onderhanden werden genomen.