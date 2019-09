FNV en KBO willen beter beleid voor alle ouderen en zieken in Eindhoven

EINDHOVEN - Juridisch gezien is de gemeente Eindhoven niet verplicht om iets te doen voor de 4.500 ouderen, zieken en gehandicapten die accepteerden dat zij minder schoonmaakhulp krijgen. Moreel gezien is de politiek wel verplicht om voor hen in actie te komen.

Dat zei Christ Koppelmans gisteravond in de druk bezochte raadscommissie. Hier sprak hij namens vakbond FNV en ouderenbond KBO in, terwijl de tribune vol zat met de eigen achterban. ,,Wij roepen u op: wijzig het beleid voor allen.” Een andere inspreker viel hem bij, een Eindhovense die net als haar man een ernstige handicap heeft en daarom huishoudelijke hulp nodig heeft. ,,De gemeente doet alsof mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tevreden zijn. Maar toen mijn man en ik gekort werden, waren we te ziek om bezwaar te maken.”

De gemeente Eindhoven is in de ongekende situatie terecht gekomen dat ze honderden rechtszaken dreigt te verliezen omdat haar nieuwe, sobere beleid voor huishoudelijke hulp niet voldoet aan de wet. Eerder moest de gemeente ook al heel veel dwangsommen betalen, omdat ze bezwaren van ouderen veel te lang had laten liggen. De gemeente zal de 250 mensen die in beroep en bezwaar zijn gegaan een schikking bieden. Ze gaat ook nieuw beleid maken voor nieuwe aanvragers. En dat gaat ze nu helemaal goed doen, beloofde Guus Sluijter, manager strategie en beleid van het Sociaal Domein: ,,We hebben onze les wel geleerd.”

Er klonk gisteravond geen mea culpa van de verantwoordelijke wethouders, Renate Richters (GroenLinks, zorg) en Marcel Oosterveer (VVD, juridische zaken). Zij lieten het woord voeren door hun ambtenaren. ,,Zoals gebruikelijk bij een technische toelichting", aldus de woordvoerder van Richters. Beide wethouders weigerden het verzoek om voorafgaand aan de vergadering voor de camera van het ED het standpunt van het college toe te lichten. Vervolgens vroeg de gemeente het ED om geen opnamen te maken als de ambtenaren het woord voerden.

Komende maandag gaan de raadsfracties met elkaar in debat over de vraag of en wat de gemeente gaat doen voor de grote groep waar Koppelmans het over had. Fractievoorzitter Hafid Bouteibi van coalitiepartij PvdA liet gisteravond merken dat hij ‘iets’ wil doen voor deze 4.500 ouderen en zieken, en dat wat hem betreft daar niet langer mee gewacht hoeft te worden.

Hoger beroep