FNV geschrokken van dramatisch banenverlies Philips Lighting

"Wat een dramatisch verlies van arbeidsplaatsen in een zeer specialistische beroepsgroep", is Ron Peters, bestuurder FNV Metaal helder. Daarnaast is hij ook niet te spreken over de communicatie van dit banenverlies. "De bond is maandag kort op de hoogte gesteld, maar inhoudelijk hebben we geen informatie gehad. Ook was de adviesaanvraag bij de ondernemingsraad nog niet binnen. Dit komt dan ook onverwacht voor ons, en zeker voor de medewerkers die het treft."