FNV: merendeel bussen in Eindhoven en Venlo rijden niet door staking

In totaal zijn in Eindhoven zo’n tachtig buschauffeurs ingepland. Tot nu toe zijn 30 buschauffeurs op de locatie van de staking aanwezig. ,,We hebben het weekend gekozen omdat we scholieren in hun eindexamens niet willen lastigvallen met een staking”, aldus Van der Gaag. ,,Maar we wilden wel echt nu een signaal afgeven.” De staking duurt tot 12.00 uur zaterdagmiddag.