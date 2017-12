FNV Vakbondshuis in Eindhoven wil veel mensen over de vloer

Hij ziet het tot een soort sociëteit omgebouwde districtskantoor als epicentrum van de activiteiten in de regio Eindhoven en Helmond. "Hier is plek voor ontmoetingen, bondsactiviteiten en als het nodig is actiebijeenkomsten. We willen met alle gelederen van de bond dichter bij de mensen actief zijn en daarvoor is het Vakbondshuis een goed middel."

De ruimte heeft een volledige gedaantewisseling ondergaan, zegt Van Baden. "We hebben zowat alle wanden gesloopt en de grote ruimte functioneel en aangenaam ingericht. Het moet prettig zijn hier te verblijven. Dat geldt voor bestuurders die hier flexplekken in gaan vullen, maar vooral ook voor gasten. Onze kaderleden, leden en alle andere actievelingen. Hier gaan vrijwilligers aan de slag om te helpen bij onze belastingservice en het spreekuur voor arbeidskwesties. Hier kan worden gedaan aan individuele dienstverlening aan mensen die een kwestie aan willen kaarten bij hun werkgever of bij de arbeidsmarktregio. Het is niet voor niets dat we de 35 vakbondshuizen in het land hetzelfde indelen als die arbeidsmarktregio's. Een belangrijk onderdeel zijn de activiteiten van ons project Werken aan Werk. Mensen die zijn ontslagen of dreigen te worden ontslagen kunnen er terecht."

De FNV organiseert samen met CNV op dit gebied zo'n twaalf workshops van Werk Zoeken anno 2017 tot Dress for Success.

Rustig