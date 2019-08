FNV voert actie in Eindhoven: houdt Hema nog wel van Nederland?

Daar voeren Linda Vermeulen en Marlène Gomes van FNV Handel actie tegen onder de titel ‘Tompoes United’, een verwijzing naar de iconische Hema-lekkernij. Ze trekken het hele land door om in gesprek te gaan met het personeel. Dinsdagmiddag was het filiaal in het centrum van Eindhoven aan de Rechtestraat aan de beurt.

De cao is afgesloten door collega-vakbond CNV. Het grotere FNV verliet de onderhandelingen en weigerde de tekst te ondertekenen. Maar de cao is verbindend verklaard en dus geldig.

Het aanvangssalaris voor een winkelmedewerker is nu 1662 euro bruto per maand bij een voltijds baan. Dat gaat voor nieuwe werknemers naar 1632 euro. Het aanvangssalaris voor een filiaalmanager gaat van 2766 euro bruto naar 2055 euro. De FNV eiste vijf procent meer loon, maar daar voorziet de nieuwe cao niet in.

Marcel Boekhoorn

Vermeulen ziet hier de hand in van investeerder en multimiljonair Marcel Boekhoorn, die recent de Hema kocht. Hij wil internationaal uitbreiden. Na vestigingen in Frankrijk en België wil hij Hema's openen in de Verenigde Staten, Canada en Abu Dhabi. Maar het personeel in Nederland moet daarvoor bloeden, vindt zij. ,,Iedereen in Nederland houdt van de Hema. Maar de vraag is: houdt de Hema nog wel van Nederland?”

Vermeulen en Gomes lopen onopvallend de winkel in. Alleen een kleine actiepin op hun revers met daarop een tompoes, verraadt dat ze hier als FNV’ers zijn. Ze spreken personeelsleden aan en delen folders en pin's uit. ,,Als mensen dan naar de Hema gaan en ze zien iemand met een pin, dan is het mooi als zij een praatje maken over wat er aan de hand is", zegt Vermeulen. ,,Juist nu is het belangrijk om als klant je betrokkenheid te tonen.”

Problemen

Gomes spreekt een medewerkster aan die aanvankelijk geen pin in ontvangst wil nemen. ,,Ik ben wel FNV-lid, maar ik wil geen problemen krijgen met mijn baas", zegt zij. Maar als de FNV’ers aanstalten maken om het filiaal te verlaten, komt zij daarop terug en neemt een handje mee om uit te delen aan haar collega's.

Het gaat niet goed met winkels in de stadscentra. Er is veel leegstand en de lonen staan onder druk, erkent Vermeulen. ,,De concurrentie is enorm, maar het mag nooit de oplossing zijn van het probleem om mensen tegen lonen te laten werken waar ze niet van kunnen rondkomen.”