‘Fokus keihard voor gehandicapte bewoners’; wie weg wil of moet raakt met zorg ook woning kwijt

Zorgen om voortbe­staan Fokuswo­ning

HELMOND/EINDHOVEN - Dertienhonderd mensen met een ernstige lichamelijke handicap die - met hulp op afroep - zelfstandig wonen in een aangepaste woning (Fokuswoning) maken zich grote zorgen over hun onafhankelijkheid. Momenteel hebben deze cliënten de mogelijkheid om 24 uur per dag persoonlijke assistentie in te huren waardoor ze de regie over hun leven in eigen hand houden.