Folders met aanbiedingen, in Eindhoven alleen nog met een ja/ja-sticker op de brievenbus

EINDHOVEN - Dikke stapels met folders van bouwmarkten, supermarkten en drogisterijen. Eindhovenaren die ze in de toekomst nog willen ontvangen, moeten hiervoor een speciale ja/ja-sticker op hun brievenbus plakken.

De stickers zijn vanaf juni verkrijgbaar via de website en app van afvalinzamelaar Cure. Ze kunnen daar ook telefonisch aangevraagd worden. Met de invoering van de ja/ja-sticker wil de gemeente de hoeveelheid papierafval fors terugdringen.

Andere gemeenten

De ja/ja-sticker werd de afgelopen jaren al ingevoerd in diverse gemeenten. In Amsterdam al in 2018 en gemeenten zoals Rotterdam en Utrecht volgden. In deze regio heeft Geldrop-Mierlo het systeem vorig jaar ingevoerd.

In Eindhoven werd de ja/ja-sticker al in 2020 aangekondigd maar het heeft dus even geduurd voor ze ook daadwerkelijk beschikbaar werden. Bestaande stickers zoals de ja/nee-, de nee/ja- en de nee/nee-stickers blijven ook gewoon geldig. Wie helemaal geen sticker plakt, krijgt nog wel huis-aan-huisfolders.

6 miljoen kilo papier

In Amsterdam werd het beleid rond de stickers al eens geëvalueerd. 84 procent van de inwoners stond achter het systeem en een derde van de ondervraagden had ook daadwerkelijk een sticker op de brievenbus geplakt. Het zorgde er voor een besparing van 6 miljoen kilo papier per jaar.

Volgens de gemeente worden folderbedrijven die in Eindhoven actief zijn geïnformeerd over de nieuwe stickers. Ook komt er een publiekscampagne. Als mensen zonder een ja/ja-sticker toch reclame in de bus krijgen, kunnen ze een melding maken bij Cure.

Volledig scherm © AD