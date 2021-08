‘Folkwoods had dankzij Ad van Meurs steeds aankomend talent op het podium’

Een kwaliteitsfestival. A+ moest het worden. Waar het publiek niet met pijn in de rug moet staan wachten op zijn favoriete band, maar kan zitten in een van de tenten. Waar altijd wel ergens muziek wordt gemaakt en waar het eten goed is. Geen flauwe pils in plastic, maar speciaalbieren in echte glazen. Met folkmuziek in allerlei varianten. Dat had Tinus Kanters voor ogen met Folkwoods.