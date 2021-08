Fontein op het Floraplein in Eindhoven is wéér kapot, al bijna twee maanden: ‘Het is gewoon een aanfluiting’

Fontein op Floraplein in Eindhoven spuit weer

26 juni EINDHOVEN - Zes weken later dan de bedoeling was, spuit de fontein op het Floraplein zijn stralen weer hoog de lucht in. Normaliter gaat de fontein op het plein in Stratum rond IJsheiligen (medio mei) al aan en blijft dan -letterlijk ijs en weder dienende- tot half november in werking. Maar dit jaar begint het spuitseizoen dus wat later.