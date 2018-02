Fontys Eindhoven opent kantoor voor jonge ondernemers op Strijp-S

Listige Whats­App-frau­de: 'Familielid' troggelt geld af

3:00 EINDHOVEN - Je krijgt via WhatsApp een berichtje van een bekende. Diegene heeft dringend je hulp nodig. Er moeten rekeningen worden betaald, maar er is een storing bij de bank. Of je het even voor wilt schieten. Als je in deze vorm van fraude meegaat, kan het je duizenden euro's kosten.