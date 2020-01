Fontys Hogescholen Eindhoven wil circulaire olievlek helpen vergroten

PSV-spits Maxi Romero geeft teken van leven met Luuk de Jong-achtige goal

8:20 PSV-spits Maxi Romero heeft weer in positieve zin van zich doen spreken. Met een machtige kopbal scoorde hij in de nacht van donderdag op vrijdag voor zijn ploeg Vélez Sarsfield, in het thuisduel met CA Aldosivi, een laagvlieger in de Argentijnse competitie. Uiteindelijk leverde de goal van Romero de Argentijnse club maar 1 punt op.