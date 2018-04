Fontys Hogeschool ICT wint eerste prijs in grootste Blockchain Hackathon ter wereld

Nog steeds onduidelijk wat er met PSV/av-aan­voer­der Stephan Wijlaars is gebeurd

14:58 EINDHOVEN - Het is nog steeds niet duidelijk wat er in de nacht van zaterdag op zondag is gebeurd met Stephan Wijlaars, de PSV/av-aanvoerder die zeer zwaar gewond op straat in Eindhoven werd aangetroffen. De politie heeft een aantal getuigen op locatie gesproken, maar zegt nog geen helder beeld te hebben van wat er is gebeurd.