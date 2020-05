Fontys-introductieweek speelt zich vooral online af

De Fontys-introductieweek is al sinds jaren een periode waar nieuwe studenten elkaar voor het eerst ontmoeten. Hoogtepunt was elk jaar een groots festival aan het einde. Sinds maart is echter al duidelijk dat hem dat dit jaar niet gaat worden.

Het coronavirus gooit ook hier roet in het eten. De onderwijsinstelling gaat daarom met de introductie grotendeels online. ,,Je kunt niet fysiek met duizenden mensen bij elkaar op één plek zijn. Dat moet je niet willen. We houden ons aan de RIVM-maatregelen", zegt Nicolette Koot, projectleider van de introweek.

Duidelijke relatie

De introductie vindt in de gebruikelijke week in augustus plaats, deze keer van 24 tot en met 28 augustus. Het is belangrijk dat jongeren zich thuis voelen bij hun nieuwe opleiding en ook in hun eventuele nieuwe woonplaats. Er is een duidelijke relatie tussen je thuis voelen bij een opleiding of een nieuwe woonplaats en het uiteindelijk met succes afronden van een studie. ,,We willen met die week studenten informeren en enthousiast maken. Ook moet er iets voor ze te beleven zijn”, aldus Koot.

Fysieke momenten

Fontys ontvangt jaarlijks circa 10.000 eerstejaars. Meer dan de helft komt naar Eindhoven, 2500 volgen les in Tilburg en de rest gaat naar een aantal kleinere lesplaatsen zoals Den Bosch en Veghel. Fontys-hogescholen met veel eerstejaars zijn bijvoorbeeld de lerarenopleiding in Tilburg en de ict in Eindhoven.

De introductie krijgt twee ‘fysieke momenten'. De eerste keer is dat in het begin van de week. ,,We gaan uit van kleine groepen, maar dat ligt ook een beetje hoe de RIVM-eisen zijn in augustus. Als er een nieuwe piek van coronazieken is, dan passen we ons aan.” De groepen komen gespreid over de dag naar de Fontysgebouwen. ,,We hebben nogal wat aan ruimte. Dat gaat ons zeker lukken.”

Spetterend

Online kunnen de eerstejaars ook al kennis met elkaar maken. Verder werkt Fontys aan speciale blogs, podcasts, spelletjes en introductiefilmpjes. Meestal is er nog een moment dat de culturele instanties, verenigingen en partners van Fontys in de steden zich presenteren, maar ook dat gebeurt deze keer online.

Het grootste festival op de donderdag moet dit jaar achterwege blijven. Toch zinspeelt Fontys op een 'spetterende donderdagavond'. Wat dat moet worden, blijft nog even geheim. ,,We zijn afhankelijk van de medewerking van de gemeente", zegt Koot. ,,Het moet ook allemaal maar mogelijk zijn.”

Aangepast