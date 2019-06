Fontys investeert om stress en depressies bij studenten te voorkomen

EINDHOVEN - Als student moet je tegenwoordig veel: je talenten ontdekken en ontplooien, studiepunten halen en werken aan je persoonlijke ontwikkeling. De druk om optimaal te presteren is groot. Het liefst moet je excellent zijn, want daarmee vergroot je de kans op een goede baan waarmee je dan je hoge studieschuld weer kan afbetalen. Verder moet je je sociale media bijhouden, want je wilt niet dat je dáár ook nog wat mist.