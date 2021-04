Fontys onderzoekt: talentjes scouten voor PSV of met een robot op wacht bij een militair

EINDHOVEN - Een robot die met een militair op wacht staat? Talentjes opsporen voor PSV aan de hand van de big data van de club of met een drone kijken hoe biodivers weilanden en akkers erbij liggen? Niets is Fontys te gek om te onderzoeken.

Sterker nog: van dit soort klussen ziet de onderwijsorganisatie er graag nog wat meer komen. Fontys wil meer vraaggestuurd te werk gaan. De tijd is voorbij dat studenten in hun stage gezellig beziggehouden moesten worden.

Dat moeten serieuze vraagstukken worden. Anderhalf jaar geleden is Fontys in gesprek gegaan met partners die deze aanpak graag steunen. De eerste aanzet is gemaakt. Onder de noemer ‘Sharing Platform for Applied Research Cooperation’ (Sparc) werken zestien partners samen met Fontys. Dat zijn onder andere Defensie, PSV, Sligro, Atos, Simac en de Sociale Verzekeringsbank.

Volgens Gerard Schouten, lector artificiële intelligentie en big data bij de hogeschool voor ict, moeten er op termijn op jaarbasis zo'n honderd projecten gerealiseerd worden. ,,Dat betekent dat zeshonderd studenten daarmee aan de slag kunnen gaan. Volgens ons moet dat kunnen.”

Studenten bij Fontys ontwerpen zelf robots.

Martin Hundepool, zelf manager bij Atos, is voorzitter van Sparc. ,,De deelnemende partners beschikken over veel kennis, maar studenten hebben ook een heel eigen kijk. Van beide kanten is dus sprake van brengen en halen van kennis. De deelname is zonder winstoogmerk. Voor een bedrijf is het interessant waar zo'n groep studenten dan mee komt.”

Verrijkend voor bedrijven

Een groepje studenten gaat aan het werk met concrete vraagstukken die uit alle lagen van de samenleving komen. Vaak is er een technologisch aspect en spelen software en ict een rol. ,,We werken al met dit soort vragen", zegt Schouten. ,,De manier waarop zo'n groep dat aanvliegt, is heel verrijkend voor bedrijven. Daar komt een eigen dynamiek uit voort.” De partners betalen ieder een bijdrage van 15.000 euro, zodat er ook financiële armslag is voor onderzoek.

Quote Als er twee militairen op wacht staan, zou er een soldaat een robot tot zijn beschik­king moeten hebben, als extra ogen en oren.” Gerard Schouten , Lector Fontys hogeschool voor ict

Schouten noemt PSV als voorbeeld. ,,Daar verzamelen ze veel informatie en statistieken over de jeugd. Dat gaat over sprinttijden en allerlei oefeningen. Wij krijgen die informatie geanonimiseerd. De opdracht is een model te ontwerpen hoe je snel talent ontdekt. Aan die case werken we nu. Defensie kwam met een eigen vraag: Als er twee militairen op wacht staan, zou er een soldaat een robot tot zijn beschikking moeten hebben, als extra ogen en oren.”

Volgens Hundepool is er landelijk interesse voor deze wijze van samenwerken. ,,Hier kunnen we samen nog stappen in maken.”

Programmeren is onderdeel van de studie.