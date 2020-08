Fontys opent ‘duurzaam pareltje’ R10 op campus Eindhoven

EINDHOVEN - A++++, dus inderdaad vier plussen, dat is het energielabel van het nieuwe gebouw R10 van Fontys Hogescholen op de campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven. Superduurzaam dus. Het pand voor drie opleidingen kost 38 miljoen euro, maar dan heb je ook wat.

Toch zit de vernieuwing niet alleen in de energiemaatregelen of het circulair bouwen, zegt directeur Ad Vissers van hoofdgebruiker Fontys ICT bij de opening maandagmorgen. Ook de manier waarop vooral de ICT-opleiding werkt, met veertien ‘open labs’ is innovatief. Dat zijn gecombineerde ruimtes waar steeds zo’n 150 studenten in groepen van zes aan projecten werken onder begeleiding van een team van docenten. Ook het bedrijfsleven komt hier voorbij.

Volledig scherm Directeur Ad Vissers van Fontys ICT in een van de 'open labs' in nieuwbouw R10 op de campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven. © Michel Theeuwen

,,Het is een duurzaam pareltje. Het mooie en markante gebouw staat model voor de onderwijsvernieuwing en duurzaamheid die Fontys nastreeft", aldus Vissers. ,,Als ze je binnenbrengen met een blinddoek en die daar af doen, dan zou je niet zeggen dat je in een onderwijsgebouw bent. Hier zijn studenten geen kennisconsumenten, maar hier leren we ze vragen onderzoeken en de antwoorden van de toekomst vinden.”

Volledig scherm Dronebeeld van de nieuwbouw R10 van Fontys Hogescholen op de campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven. © Fontys Hogescholen

Maar voor de buitenstaander is R10 toch vooral een heel duurzaam gebouw, met een warmte-koude-opslag die voor verkoeling en verwarming zorgt in plaats van een cv-installatie op gas, drievoudig dubbel glas, houten gevelbekleding en een dak met zonnepanelen én een opslag voor 210 kuub water. Dit ‘blauwe’ dak voert het regenwater vervolgens af naar een ‘wadi’, een verdiepte groenstrook naast R10. Hoost het zo hard dat ook dat onvoldoende is, dan komt pas een overstort naar het riool in beeld. De verlichting, koeling en luchtbehandeling van R10 is ook zuinig, want die werkt op basis van aanwezigheid.

Het meubilair zal de studenten van Fontys Hogeschool ICT, hoofdgebruiker van het pand, wellicht bekend voorkomen. Ongeveer 60 procent ervan is opnieuw gebruikt en waar nodig van een nieuw ‘laagje’ voorzien. Het geeft aan wat Fontys in het algemeen en R10 in het bijzonder wil zijn, namelijk een toonbeeld van duurzaamheid.

Volledig scherm Dakterras van nieuw gebouw R10 van Fontys Hogescholen op de campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven. © Fontys Hogescholen

Volledig scherm Het atrium, genaamd De Straat, van het nieuwe gebouw R10 van Fontys Hogescholen op de campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Centraal in het gebouw staat De Straat, een trappenpartij bij de ingang die kolossaal aandoet. Ook hier is veel hout gebruikt.

Fontys ICT heeft in R10 plaats voor maximaal 2000 eerste- en tweedejaars studenten. Ouderejaars zitten in gebouw TQ op Strijp-T. Ook een van de drie teams van de opleiding fysiotherapie vindt hier onderdak. Net als bureau Fontys Pulsed voor onderwijsvernieuwing. Vanwege corona wordt in september gestart met 700 studenten; eerstejaars zijn twee dagen in de week op school, tweedejaars een dag. . Alles bij elkaar werken er ook zo'n 300 docenten in het gebouw dat 15.000 vierkante meter telt. In totaal kunnen er maximaal 3000 gebruikers in R10.

Volledig scherm Het restant van gebouw R1 van Fontys op campus Rachelsmolen in Eindhoven wordt binnenkort ook gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. © Michel Theeuwen

Volledig scherm EINDHOVEN ED2020-4038 Op de campus van Fontys aan de Rachelsmolen in Eindhoven start de sloop van gebouw R1. NVS. BETAALD JUNI 2020. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

R10 vervangt het inmiddels voor een deel gesloopte gebouw R1 op de hoek Kennedylaan-Onze Lieve Vrouwestraat. De rest wordt nu ontruimd en de sloopt volgt binnenkort. Daar volgt de volgende fase van de nieuwbouw. Op deze plek gaat Fontys vanaf volgend jaar een nieuw gebouw neerzetten voor vijf opleidingen in de gezondheidszorg en educatie, zoals de Pabo. Die zitten nu nog bij het Máxima Medisch Centrum en op de TU Campus. De verhuizing is gepland in de zomer van 2023, als onderdeel van het huisvestingsplan van Fontys. Volgens directeur huisvesting Monique Peels van Fontys is ondanks corona nog wel zoveel ruimte nodig, maar verandert wel de inrichting en de functie van de nieuwbouw doordat er meer online les gegeven wordt. Praktische lessen die wel door moeten gaan vragen straks bijvoorbeeld meer ruimte vanwege de 1,5 meterregel.

Volledig scherm Nieuwbouw R10 van Fontys Hogescholen op de campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven. © Michel Theeuwen