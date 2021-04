Fontys studenten zamelen spullen in voor Libanon: ‘Een laptop kost daar vijf keer een maandsalaris’

De studenten leren er zelf ook veel van. Schellekens: ,,Het is ook leuk want er zijn allerlei taken, zoals het bijhouden van sociale media, contacten leggen met bedrijven, leider zijn van een project, programmeren, logistiek. Iedereen doet waar hij goed in is, maar ook wat hij wil leren.”



Lolly Tordoya is bijvoorbeeld projectleider van het pop-up museum dat dinsdag op Koningsdag is geopend. ,,Het is erg leuk, want ik heb veel contact met de artiesten. Zij vinden het geweldig dat ze hun werk hier kunnen exposeren. Er hangen foto's, prints van ontwerpers, maar ook tekeningen van Syrische kinderen en persoonlijke verhalen.” Deze spullen worden verkocht, maar ook geveild.



Schellekens benadert bedrijven. En met succes. Vodafone heeft bijvoorbeeld dertig telefoons gegeven, Good Fellas brengt trainingspakken, kringloopwinkel Caroussel komt regelmatig langs met spullen, een misdruk van prints levert een partij New Balance sokken op.