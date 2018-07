Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen, komt in een commissie die verder bestaat uit drie 'Philipsmannen': Jan Hommen, oud-ING bestuursvoorzitter en voormalig financieel Philips-topman, Hans de Jong, president van Philips Nederland en design-directeur Jos Stuyfzand. Het kwartet gaat zich samen buigen over de plannen voor het Evoluon.

Perspectief

„Ik denk dat ik gevraagd ben omdat ik met een andere blik naar de plannen kijk", zegt Meijer. „Ik kijk of de voorstellen bijdragen aan het perspectief van de stad. Of ze open, toegankelijk en inspirerend zijn. Voor mij is het belangrijk dat het Evoluon weer een vitale rol in de stad krijgt."

Eindhovense

Meijer is geboren en getogen in Eindhoven en werkt daar al jaren. Zo was ze directeur van het Eindhovens Dagblad tot 2009 toen ze naar Fontys overstapte. Daarnaast was ze onder meer bestuurslid van Ehv. 365 en Muziekgebouw Eindhoven. Ook is ze al jaren lid van het bestuur van Stichting Brainport.