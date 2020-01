Foodbar Mr. Sister op Kleine Berg wordt brasserie Bellevue

De horeca-onderneemster is geen onbekende op de Kleine Berg: tussen 2004 en 2013 had ze er negen jaar lang restaurant Claire. ,,We hadden toen zelfs al heel snel een 'bib gourmand' in de Michelin-gids. Een soort eervolle vermelding", vertelt Kruijssen (48).

Ze zegt blij te zijn dat ze weer terug kan naar de Kleine Berg. ,,Vroeger zat ik hier met De Bommel, de Baron en Berlage als enige horecazaak. Inmiddels is de Kleine Berg -ook qua horeca - het leukste straatje van Eindhoven geworden."

Nadruk op Franse keuken

De nieuwe zaak gaat Bellevue heten, om de Franse uitstraling van de zaak te benadrukken. ,,De nadruk ligt inderdaad op de Franse keuken, maar ik wil de zaak een brasserie-achtige uitstraling geven. Verbouwen hoeft niet, want dat is nog niet zolang geleden gedaan. Maar de zaak krijgt wel een metamorfose en telt straks 130 zitplaatsen. We gaan dagelijks van elf uur 's morgens tot half twaalf 's avonds open. Gezellig borrelen, lekker eten voor lunch of diner, alles kan."

Belangrijk voor Kruijssen is ook het terras aan de voorzijde van de zaak. ,,Graag zou ik een luifel plaatsen, waaronder het gezellig buiten eten is. Maar het pand is een monument en daar mag je niet zomaar iets aan vastmaken. Ik ben in overleg met de gemeente en de Van Abbestichting om te bekijken wat er desondanks toch mogelijk is."