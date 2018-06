Fors meer busreizigers in Zuidoost-Brabant, maar ook vaker vertraging

Het totaal aantal reizigers kwam in 2017 uit op 19,7 miljoen. Die groei komt volgens de provincie vooral op het conto van het HOV-netwerk van snelbussen die grotendeels over vrijliggende busbanen rijden. Vorig jaar ging werd een aantal nieuwe HOV-lijnen in de dienstregeling opgenomen. Onder meer tussen Eindhoven en Nuenen en tussen Eindhoven en Son en Breugel. Maar ook in de al langer bestaande snelbussen, zoals die tussen station Eindhoven en het vliegveld, groeien nog steeds sterk, met meer dan tien procent per jaar.

Neckerspoel

Sowieso is het aantal busritten toegenomen in de nieuwe concessie, die eind 2016 van start ging. Dat maakt ook dat de capaciteitsproblemen van busstation Neckerspoel in Eindhoven nijpender worden. 'Er is te weinig ruimte beschikbaar om alle bussen op een goede manier af te handelen', concludeert de provincie. 'Op Neckerspoel vertrekt ongeveer twintig procent van de bussen te laat. Die bussen slagen er vervolgens maar deels in om deze vertraging onderweg weer in te lopen.' Een kleine twintig procent van de bussen in de regio komt niet op tijd aan; dat is veel meer dan in de rest van Brabant. 'Dat is een belangrijk punt van aandacht om samen met Hermes en de gemeente Eindhoven op te lossen', concludeert gedeputeerde Christophe van der Maat. Het is de bedoeling dat het busstation over een paar jaar ingrijpend op de schop gaat. Daarbij fungeert Neckerspoel dan niet langer als begin- en eindpunt, maar als doorgangshalte.