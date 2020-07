Fors minder geld voor acht piloten na ‘vergeldingsactie’ van Ryanair in Eindhoven

In februari stelde het hof al dat Ryanair ‘ernstig verwijtbaar’ had gehandeld. Volgens de rechtbank was het ongeloofwaardig dat Ryanair in 2018 om bedrijfseconomische redenen is vertrokken uit Eindhoven. Volgens de piloten was dat vanwege hun stakingen.

Omdat hier een onwerkbare situatie uit voort was gekomen, vroegen de piloten om ontbinding van hun arbeidsovereenkomst. Het hof vond toen dat zij zowel recht hebben op een transitievergoeding als een billijke vergoeding. De kantonrechter besloot dat de Ierse luchtvaartmaatschappij tussen de 350.000 en 425.000 euro per persoon moest betalen.

Daartegen ging Ryanair in hoger beroep en uiteindelijk vindt het hof billijke vergoedingen van 100.000 tot 175.000 euro per persoon passend. Dat bedrag is gebaseerd op onder meer de ‘actuele en concrete’ inkomenssituatie en de inkomensschade van de piloten.

Stakingen

Na twee stakingen van de piloten besloot Ryanair begin oktober 2018 plotsklaps om vluchten van en naar Eindhoven per 5 november vanuit het buitenland af te handelen. Vliegers kregen het aanbod om te gaan werken in een andere hoek van Europa of in het noorden van Afrika.