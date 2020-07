Forse celstraffen voor minstens 28 ramkraken door Eindhovens ‘familiebedrijfje’

‘Sjoe­mel-concessie’ bussen Overijssel ingetrokken: mogelijk herkansing VDL en Ebusco op recordor­der

18:02 Vervoerder Keolis raakt de eerder gewonnen mega-concessie voor het busvervoer in IJssel-Vecht kwijt. De drie opdrachtgevende provincies trekken de concessie IJssel-Vecht in vanwege het ‘opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie’. Keolis kan nog in verweer tegen dit besluit.