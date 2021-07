Forse dwangsom voor parkeerbedrijf Eindhoven Airport mocht, stelt de Raad van State

Catharina Ziekenhuis Eindhoven behandelt eenvoudige breuken voortaan zonder gips, controlebe­zoek ook niet meer nodig

19 juli EINDHOVEN - Teen gebroken? Een vinger? Een enkel? Onderarm? Op de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven worden dergelijke breuken vanaf vandaag niet altijd meer met gips gezet. Een drukverband of brace kan volstaan, terugkomen voor controle is dan niet meer nodig.