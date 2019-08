Forse groei aantal daklozen door afname betaalbare huizen

EINDHOVEN - Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groep daklozen van 18 tot 30 jaar is in tien jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat geldt ook voor de groep met een niet-westerse achtergrond. Probleem is dat steeds meer Nederlanders in armoede leven, terwijl het aantal betaalbare woningen afneemt. Ook belanden meer mensen op straat doordat er minder bedden zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

De brancheorganisatie van maatschappelijke opvanginstellingen luidt de noodklok. ,,Dit is geen woningnood meer, dit is een woningcrisis'', benadrukt Rina Beers van de Federatie Opvang. ,,Het verbaast ons dat de woningcrisis niet het nummer één probleem is van nu, zoals klimaat of migratie."

Economische daklozen

De Eindhovense straatpastor Rob Kosterman en directeur Joke Wisseborn van het Leger des Heils Limburg en Brabant zien ook dat het aantal daklozen toeneemt. Kosterman geeft aan dat de groep kwetsbaarder wordt, doelend op mensen met psychiatrische problemen, die de weg naar de hulpinstanties niet weten te vinden. Wisseborn neemt dat laatste ook waar. Zij noemt daarnaast een toename van het aantal economische daklozen en vluchtelingen in Eindhoven.

Els Keet van de Eindhovense daklozenstichting Ervaring die Staat heeft hetzelfde beeld, maar plaatst de kanttekening dat de grootste toename van het aantal daklozen volgens haar in de vier grote steden zit.

Landelijk gezien waren er op elke tienduizend inwoners tussen de 18 en 65 jaar in 2009 nog slechts zeventien dakloos. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 37. Beers: ,,Steeds meer mensen ontbreekt het aan de meest basale dingen: onderdak, voedsel, en gezondheidszorg. Daarmee is sprake van schending van de mensenrechten."

Stranden

Bestuursvoorzitter van het Leger des Heils, Cornel Vader, maakt zich zorgen. Tijdelijke opvanglocaties zitten overvol en er is amper doorstroming. ,,Ik zie heel veel mensen stranden en geen opvang krijgen."