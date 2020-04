Forse hap uit winst Signify door coronacrisis; Eindhovens lichtbedrijf verkent NOW-staatssteun

EINDHOVEN - Signify heeft flink last van de coronacrisis. Het Eindhovense lichtbedrijf zag de winst onderaan de streep het afgelopen kwartaal met bijna veertig procent dalen naar 27 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de verkopen liepen terug. Signify overlegt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mogelijkheden voor NOW-staatssteun.

Signify presenteerde vrijdagmorgen tegenvallende cijfers over het eerste kwartaal van 2020. In een toelichting zei topman Eric Rondolat dat Signify in Nederland momenteel de mogelijkheden van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) verkent. Met het ministerie wordt gekeken naar de voorwaarden. Deze week werd bekend dat de voor de coronacrisis in het leven geroepen regeling wordt aangepast voor concerns met meerdere dochterbedrijven.

Overname

De omzet van Signify kwam uit op bijna 1,43 miljard euro, tegen bijna 1,48 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2019. Dat is inclusief de vorig jaar aangekondigde overname van de Amerikaanse branchegenoot Cooper Lighting. Het bedrijf werd begin maart ingelijfd en draagt zo voor een deel bij aan de kwartaalresultaten van de voormalige lichtdivisie van Philips. Op vergelijkbare basis liep de omzet met ruim vijftien procent terug. De omzet komt lager uit dan analisten hadden verwacht. Dat de winstgevendheid het eerste kwartaal fors daalde is volgens Signify ook te wijten aan de eenmalige negatieve effecten van de overname van Cooper.

De al jaren krimpende tak die traditionele verlichting verkoopt, liet weer de hardste omzetdaling zien. De omzet op vergelijkbare basis daalde met bijna achttien procent. Maar ook het onderdeel dat draait om led-verlichting liep flink averij op en kwam zestien procent lager uit. Bij de thuis-tak waaronder Philips Hue bleef de daling geperkt tot acht procent.

Onzekerheid

Door de coronacrisis loopt de productie van lampen en andere verlichtingsproducten tegen verstoringen in de toeleveringsketen aan. De productiecapaciteit van Signify is momenteel zo'n tachtig procent. In verband met de huidige onzekerheid over het virus en de impact daarvan op de economie, waagt Signify zich niet aan een voorspelling voor de rest van het jaar.