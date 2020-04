Forse kritiek 50Plus Eindhoven op Bravoflex

EINDHOVEN - Na het CDA ziet nu ook 50Plus in de Eindhovense gemeenteraad weinig heil meer in Bravoflex, de flexibele busdienst van Hermes. ‘Te duur', oordeelt de partij.

Vervoer voor de elite. Zo omschrijft 50Plus in de Eindhovense gemeenteraad het experimentele busvervoersproject BravoFlex. De partij heeft daarom fundamentele kritiek op de opzet van dit vervoerssysteem dat in Eindhoven momenteel slechts zo’n 65 reizigers per dag trekt.

Aanleiding voor deze kritiek, verpakt in raadsvragen aan het college van B en W, is de bespreking onlangs van de opzet van Bravoflex tijdens een digitale bijeenkomst van de gemeenteraad. Daarin gaf vervoerder Hermes tekst en uitleg over dit inmiddels al bijna twee jaar durende experiment dat jaarlijks 950.000 euro kost en bij lange na nog niet het aantal reizigers heeft dat verwacht werd.

Fractievoorzitter Ruud van Acquoij en raadslid Theo Hoppenbrouwers van 50Plus storen zich er aan dat tijdens die informatiebijeenkomst kritische vragen over Bravoflex door busvervoerder Hermes in hun ogen vrijwel achteloos ter zijde werden geschoven.

Per telefoon

Volgens het provinciebestuur is Bravoflex is de vervoersvorm van de toekomst. Reizigers kunnen tot een kwartier van tevoren per telefoon of via een speciale app een busje bestellen. Dat vervoert die reizigers vervolgens van de ene naar de andere officiële bushalte. Kaartjes kosten minimaal 2,40 euro en, afhankelijk van het aantal reiskilometers, zeven euro maximaal. Bravoflex wordt door Hermes ingezet op lijnen waar geen normale bussen meer rijden.

50Plus vindt het tarief voor Bravoflex veel te hoog, blijkt uit de raadsvragen. ,,Onder het mom dat dit bijzonder vervoer is vindt Hermes dat het ook wat mag kosten", schrijven Van Acquoij en Hoppenbrouwers. ,,Dat maakt van Bravoflex wel vervoer voor de elite.”

Meer overleg

De partij wil dan ook nieuw en meer overleg over de toekomst van Bravoflex. Eerder al pleitte het Eindhovense CDA er al voor om dit experiment te staken en de 950.000 euro te stoppen in verbetering van het bestaande openbaar vervoer.

De 50Plus-fractie verwijt bovendien het college van B en W dat het de gemeenteraad nauwelijks serieus neemt in als het om het onderwerp openbaar vervoer gaat. Hermes is al aan werk met het opstellen van de dienstregeling voor volgend jaar, mede op basis van de wensen en verlangens van de gemeenten waarvoor de onderneming het busvervoer verzorgt.