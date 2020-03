Forse toename van patiënten met corona in Brabantse ziekenhuizen

De ziekenhuizen in Noord-Brabant hebben volgens de Volkskrant ongeveer 200 ic-plekken. Daarmee is er nog voldoende capaciteit in de provincie: 55 patiënten hebben momenteel de meeste intensieve vorm van zorg nodig. Sommigen van hen zijn afhankelijk van een beademingsapparaat.

Ziekenhuizen in de regio bereidden zich de afgelopen week voor op een stijging van het aantal opnamen. Het aantal ic-bedden is flink opgeschroefd: In bijvoorbeeld het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop is het aantal bedden van 11 naar 22 gegaan. In het Catharina Ziekenhuis is de capaciteit van 16 ic-plekken meer dan verdubbeld.