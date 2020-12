Forse werkstraf voor steek in gezicht na ‘woordenwisseling’ op Stratumseind

De jongen liet op een vrijdagavond in juli de motor van zijn scooter lopen terwijl hij geld pinde uit een automaat. Een terrasganger (41) zei daar wat van. De jongen kwam even later verhaal halen met wat vrienden, waarop de man een mes pakte, her en der klappen uitdeelde en de jongen in zijn gezicht stak. Die hield daar een flink litteken aan over.