Forum voor Democratie doet mee in Eindhoven, Helmond en Meierijstad

Kandidaten nog niet bekend

Bij de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar kreeg FvD in Helmond 3282 stemmen (6,86 procent van het totaal). In Eindhoven kreeg de partij 5848 stemmen (4,75 procent) en in Meierijstad 2281 stemmen (4,51 procent). Een vergelijkbare score op 16 maart tijdens de lokale verkiezingen kan de partij in elke gemeente twee zetels opleveren. Wie de kandidaten zijn in Eindhoven, Helmond en Meierijstad is nog niet bekendgemaakt.