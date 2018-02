Provincie wil geen extra va­kan­tie­vluch­ten: Eindhoven Airport is voor regionale economie

11:57 EINDHOVEN - De provincie Noord-Brabant is niet van plan om vakantievluchten over te nemen als Schiphol in de knel komt door het uitstel van het besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport. ,,We zullen daar heel erg tegen zijn'', waarschuwde de Brabantse VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat vrijdag vanwege zorgen in de Provinciale Staten.