Forum040 haalt 9 kandidaten uit regio

Negen van de kandidaten op de kieslijst van de nieuwe Eindhovense partij Forum040 wonen niet in Eindhoven. Zeven van hen hadden aanvankelijk verzuimd om de vereiste verklaring in te dienen waarin staat dat zij bereid zijn om naar Eindhoven te verhuizen.

Burgemeester Jorritsma maakte vrijdagmiddag bekend dat de kandidaten van Forum040 de verklaring alsnog hebben ingediend, op verzoek van het centraal stembureau. Ook 50Plus, BBL, Denk, Stratums Belang gaan voor het eerst meedoen aan de raadsverkiezingen, evenals (met een blanco lijst 15) Johan Vlemmix. Trots op Eindhoven doet niet mee.

Ver weg

Het lijkt vanzelfsprekend: wie Eindhovenaren wil vertegenwoordigen is zelf ook Eindhovenaar. Eerder kwam Denk met het unicum van een Eindhovense lijsttrekker van buiten de stad. Vrijdagmiddag bleek dat meer partijen hun kandidaten verder weg zoeken, al staan die op een (vrij kansloze) lage plaats.

Forum 040 spant de kroon, van de 40 kandidaten komen er 9 'van buiten': uit Helmond, Best, Weert, Beek en Donk, Maarheeze, Waalre en Mierlo. Eén van hen is mede-oprichter Marcel van Bussel uit Best op nummer 40. ,,Onze kandidaten van buiten de stad zijn net als ik zeer betrokken bij Eindhoven", zegt hij. ,,En hoe belangrijk zijn gemeentegrenzen, gezien het plan van Jorritsma voor één grote regiogemeente?" Toch vindt ook Van Bussel het belangrijk dat een raadslid 'aan den lijve ondervindt' hoe het in de stad gaat. Dat was volgens hem reden om Jeroen Vullinghs uit Weert niet hoger dan 7 te plaatsen.

De LPF en het Ouderen Appèl hebben elk één kandidaat van buiten Eindhoven, Leefbaar Eindhoven, BBL en SP elk twee. LPF-kandidaat en oud-raadslid Paul Verhaegh woont zelfs niet in Nederland, maar in Canada. Bij de SP gaat het om de lijstduwers wethouder Jakob Wedemeijer en oud-wethouder Hans-Martin Don. De ChristenUnie, 50 Plus, GroenLinks, CDA, D66, VVD, PvdA en Stratums Belang hebben louter Eindhovenaren op hun lijst.

Lijstnummering

Burgemeester Jorritsma heeft vrijdagmiddag tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau ook de lijstnummering van partijen vastgesteld. Bij partijen die in 2014 ook meededen was de uitslag bepalend voor de volgorde. De nummer daarna zijn via loting verdeeld over de nieuwe partijen.