Forum040-lijsttrekker ging vaker over de schreef

EINDHOVEN - De Eindhovense Forum040-lijsttrekker Jake van Kruijsdijk is toch verkiesbaar, ook al blijkt dat hij tot drie maal toe veroordeeld is voor mishandeling van drie ex-partners.

Lijsttrekker Jake van Kruijsdijk heeft nog meer op zijn kerfstok. De lijsttrekker van de lokale Eindhovense partij Forum040 blijkt nog voor een derde geval van mishandeling van een (ex-)partner te zijn veroordeeld. Van Kruijsdijk maakte dinsdag via YouTube bekend dat hij toch van plan is zitting te nemen in de Eindhovense gemeenteraad als hij woensdag gekozen wordt.

De Forum040-lijsttrekker werd in september 2016 door de politierechter schuldig bevonden aan mishandeling van zijn toenmalige levensgezel.Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Ook moest hij zich forensisch-psychisch laten behandelen.

Eerder al bleek uit onderzoek van het ED dat de lijsttrekker tot tweemaal toe door de rechter veroordeeld is voor bedreiging en mishandeling van twee andere ex-partners. Voor de tweede zaak kreeg hij in juni 2016 een taakstraf van 240 uur en 120 dagen voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar.

Cassatie

Tegen die uitspraak is de voormalige dj en producer in cassatie gegaan. In het vonnis in deze zaak stelt het gerechtshof vast dat de Eindhovenaar 'nauwelijks zelf de verantwoording neemt voor zijn daden'. Ook staat in het vonnis dat hij een 'persoonlijkheidsstoornis' heeft en dat hij zich daarvoor psychiatrisch zal moeten laten behandelen.

In de eerste zaak kreeg hij in juni 2014 een voorwaardelijke gevangenisstraf van 60 dagen. Die straf werd in het vonnis van de tweede rechtszaak omgezet in een taakstraf van 160 uur.

Naar aanleiding van de publicatie in deze krant over beide veroordelingen trok Van Kruijsdijk zich terug als lijsttrekker voor Forum040, dat begin dit jaar werd opgericht. De afgelopen week verscheen Van Kruijsdijk echter al weer enkele malen tijdens politieke debatten als Forum040-vertegenwoordiger. Dinsdag maakte de partij bekend dat mocht Van Kruijsdijk in de raad gekozen wordt hij die zetel ook gewoon zal innemen, ondanks de eerdere uitspraak daarover.