Foto-archief van het alledaagse Eindhoven beter toegankelijk via parels040.nl

EINDHOVEN - De website parels040.nl is in de lucht. Die combineert vooral oude foto's van Eindhoven met persoonlijke verhalen.

Het idee is om het archief van de stichting Eindhoven in Beeld beter toegankelijk te maken, ook voor jongeren. Wethouder Rik Thijs gaf het startsein deze week en ook hij heeft een ‘parel’ ingestuurd, vertelde hij. Bij een foto van de hoedenfabriek Thijs die ooit aan de Emmasingel stond. Hij kwam er pas een paar jaar geleden achter dat die van zijn overgrootvader is geweest, vertelde de GroenLinks-politicus. ,,Dit is een mooie manier om over het verleden én de toekomst van Eindhoven te vertellen", aldus Thijs bij het Erfgoedhuis op het NRE-terrein.

Volledig scherm Hoedenfabriek Thijs aan de Emmasingel in Eindhoven. © Eindhoven in Beeld

,,Kijk, dan gaat zo'n foto toch veel meer leven, met zo'n verhaal erbij, ook voor anderen", vertelt Mats Horbach van Atelier Mats. De ontwerper gaf de nieuwe website parels040.nl vorm en werkt zo mee aan de openstelling van de enorme voorraad foto's. ,,Dat willen we ook: het archief van Eindhoven in Beeld ontdoen van het stof. En mensen met de persoonlijke verhalen meer betrekken bij het erfgoed, want dat archief van het alledaagse is toch van ons allemaal. Nu is zo'n archief moeilijk toegankelijk: al die zwart-wit foto's lijken toch allemaal op elkaar.”

Volledig scherm Het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven op een oude foto. © Eindhoven in Beeld

Het was de Stichting Cultuur Eindhoven die erfgoedstichtingen als Eindhoven in Beeld en de Henri van Abbestichting samen bracht met jonge designers. Horbach en collega Anne Ligtenberg gingen in gesprek met de EIB. ,,Eindhoven is een stad zonder historische kern, waar veel verandert. Waar ook veel met innovatie aan de toekomst wordt gewerkt. Maar als je wil weten waar je heen gaat, moet je ook weten welke stappen je hebt afgelegd. Zonder geschiedenis kun je niet naar de toekomst kijken. Maar dan moet je wel weten wáár je moet kijken.”

Daar kwam het idee voor de parels uit voort. Ook Horbach zelf heeft er een ingeleverd, bij een foto van het Klokgebouw. ,,Vijftien jaar geleden, toen ik eerstejaars was bij de Design Academy, was Strijp-S nog een spookstad, helemaal afgesloten. We kropen door een gat in het hek om tot diep in de nacht te feesten bij Plan2 in het Klokgebouw. Dat kun je je nu toch niet meer voorstellen!”

Volledig scherm Het Philips Stadion van PSV in Eindhoven in de jaren 80. © Eindhoven in Beeld

Inmiddels zijn er zeventig verhalen ingeleverd in categorieën als sport, uitgaansleven, veranderende stad. ,,De grootste vondst is voor mij de foto van het PSV-stadion in de jaren 80, met die rood-witte banen aan de buitenkant. Dan blijkt dat het ooit gewoon een mooi stadion was", klinkt het vol verbazing.

Mooi tijdsbeeld, ook uit jonge parels

Veel verhalen zitten vol van nostalgie, vaak ook van ouderen die over ‘vroeger’ vertellen. Spreekt dat jongeren wel aan? Volgens Horbach wel. ,,Dat merkte ik toen ik de Parel-posters op ging hangen in allerlei gelegenheden in de stad. Dan reageren ook veel jongeren heel positief, die zien wel iets in zulke verhalen.” Er zijn ook wel parels van minder lang geleden ingeleverd. Zoals een verhaal over de Black Lives Matter-demonstratie van vorig jaar, of over zitfeestjes met vaste plaatsen vanwege de coronamaatregelen. ,,Dat is natuurlijk ook een mooi tijdsbeeld. Bovendien geeft bijvoorbeeld het thema Uitgaansleven een mooi beeld van uitgaan vanaf de jaren 50 tot nu", aldus Horbach. ,,Maar de site kán en zál ook nog wel groeien. Iedereen kan zijn eigen verhaal inleveren, via de site, bij een foto van EIB of een eigen foto.”

Volledig scherm Het Europees kampioenschap voetbal 2000 speelde zich ook in Eindhoven af. Hier een voetbalfeest op de Markt. © Eindhoven in Beeld

Op de eenvoudige, overzichtelijke site krijgt de bezoeker snel een beeld van de onderwerpen bij de parels, door popups van foto's. Dat nodigt uit om op te klikken. ,,We wilden een podium voor de foto’s maken, het ontwerp mag daar niet van afleiden.” Dan kun je de foto bekijken, het pareltje lezen en eventueel verder zoeken in het archief. Of je eigen verhaal insturen. Maar het kan straks ook andersom. Bij elk onderwerp wordt straks een nummer op de grond gespoten, met oplosbare verf, en een verwijzing naar parels040.nl. ,,Dat nummer kun je dan op je mobiele telefoon op de site opzoeken. En zo kun je de parel ter plaatse lezen”, vertelt Horbach.

Volledig scherm Bij de plekken waar Eindhovenaren een verhaal vertellen voor de site parels040.nl komt een nummer op de grond te staan, met verwijzing naar de site. Daar kan het verhaal en meer informatie opgezocht worden. © Eindhoven in Beeld (Mariet Nievergeld)