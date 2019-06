Foto van Beukenlaan-schutter: dit is de man die Frank Kerssens uit Eindhoven doodschoot

Vlak nadat Eindhovenaar Frank Kerssens begin april op de Beukenlaan werd neergeschoten, circuleerde er op internet al een foto van de schutter. De - vermoedelijke - man is volledig in het zwart gekleed en draagt een bivakmuts, links van hem is de grijze Ford te zien waarnaast Kerssens op de grond belandde. Toch kon de politie in de weken na de moord niet bevestigen of de foto echt was. Tot nu. „We gaan ervan uit dat dit de schutter is”, laat een woordvoerder weten.