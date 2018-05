Fotografiecursus in Eindhoven: klikken, kijken, draaien en opnieuw klikken

Holst Centre in Eindhoven maakt sleutel van vinger en hand

17:11 EINDHOVEN - Een deurklink die bij het indrukken de hand- of vingerafdruk vaststelt en daarmee beslist of toegang geoorloofd is. Dat wordt onder meer mogelijk met een flexibele sensor die ingenieurs van Holst Centre volgende week demonstreren op beurzen in de VS en België.