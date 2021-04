Fotografisch avontuur uit Gestel twee weken online te bekijken

Inspirerende dialoog

De filmrolletjes afgezworen

Toch heeft iedereen de filmrolletjes afgezworen. Want met de computer kun je de foto’s bewerken tot abstracte kunst, zo blijkt uit werk dat te zien is op de website fcdegender.nl. De online tentoonstelling gaat zondag 4 april om 12.00 uur van start. Samenstellers Augusteijn en Krüsemann moeten nog kiezen of er ingedeeld wordt per fotograaf of per thema. Online exposeren biedt zeker mogelijkheden, erkennen de twee. ,,Maar toch hopen we het de volgende keer weer in het wijkgebouw te kunnen doen”, zegt Augusteijn. ,,De foto’s, afgedrukt op een kunststof dibond-plaat of papier van 90 bij 60 cm. Optimaal belicht met de fotograaf ernaast, dat zien we toch het liefst.”