Fouten maken mag bij Uit de Buurtfabriek

Een boek voor alle kinderen die zich anders voelen

17:05 EINDHOVEN - Meer dan 1000 scholieren gaf ze les in de 40 jaar dat ze als leerkracht voor de klas stond op Basisschool De Handreiking, tot 1993 Bassischool Heesterakker. Zeven jaar geleden ging Bernadette Winters-Houben met pensioen, maar haar hart ligt nog altijd bij de kinderen in de basisschoolleeftijd. Een bijzondere plek is er voor die leerlingen die zich anders voelen dan hun klasgenootjes. Zij inspireerden haar het verhaal ‘De Bijzondere Kinderen van ons Dorp’ te schrijven. In het boekje, dat in kleine oplage in eigen beheer is uitgegeven, staan anderszijn, vriendschap en acceptatie centraal.