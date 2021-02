Fractievoorzitters Eindhoven in crisissfeer bijeen vanwege tumult in raadsvergadering

Wat is kunst? Ted van Lieshout doet het perfect uit de doeken

31 januari EINDHOVEN - Ted van Lieshout (Eindhoven, 1955) probeert al tijden ‘kinderen aan de kunst te krijgen’. Hij schreef er vele boeken voor en werd er even vaak voor gelauwerd. En nu is onlangs ‘Wat is kunst? - Begin een eiland...’ verschenen. Een heerlijk boek, dat nog antwoorden geeft ook. Verplichte stof op elke middelbare school.