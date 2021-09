Frans fotografeert met zijn iPhone. ‘Zo'n dure camera moet iedere keer weer meeslepen’

,,Als ik aan het wandelen of fietsen ben, kijk ik anders naar de dingen die ik tegenkom. Alsof ik via de camera kijk”, zegt Frans Kalf.

Kalf stapt regelmatig af of fietst terug als hij denkt dat hij een mooi plaatje kan schieten. Met zijn duim en wijsvinger maakt hij een rondje (een oké-teken) en kijkt daar doorheen. ,,Als ik iets mooi vind, dan probeer ik het anders te fotograferen, vanuit een andere hoek, zoals van onderaf.”

Natuurfoto's

Speciale thema’s voor zijn fotografie heeft Kalf niet. Als hij denkt, dit is bijzonder dan maakt hij een foto, maar door zijn vele wandelingen met Bob de Hond, komen al swipend door zijn telefoon veel natuurfoto’s voorbij. Enthousiast vertelt hij over mooie lichtinvallen, lijnenspel en spiegelingen in het water. De foto bij de Waalrese vennen springt eruit. ,,Als ik wandel ben ik me bewust van de omgeving. Kijk hoe mooi de bomen spiegelen in het water.”

Een zo goed als uitgestorven Poot van Metz. Op een zonnige zondag nauwelijks verkeer op de Poot van Metz, hoe anders was het ooit? Frans Kalf Eindhoven

De foto van de glazen potjes is genomen in een Turkse supermarkt. ,,Dit is toch een aparte foto! Je kijkt hier langs af en denkt; hier gebeurt niks. Zo grappig om te zien. Super gedaan van de mannen in de supermarkt, alsof ze er met een meetlat langs zijn gegaan.”

Foto's met de iPhone

Fotograferen is altijd een hobby geweest. Zijn foto’s maakt hij tegenwoordig met zijn iPhone 12. Met zijn eerste Olympus-camera maakte Kalf prachtige foto’s op vakantie. Enthousiast vertelt hij over Indië, waar hij mannen met tulbanden en vrouwen in kleurrijke wapperende kleding vastlegde. Bij de geboorte van zijn zoon, heeft hij een spiegelreflex camera gekocht, om alles goed vast te leggen. ,,Toen de revolutie kwam van rolletje naar geheugenkaart, heb ik mijn toestel verkocht en ben foto’s met mijn telefoon gaan maken. Waar je trouwens mooie foto’s mee kan maken.” Soms zou hij weer een fototoestel met meer mogelijkheden willen hebben, maar de prijs houdt hem tegen en bovendien moet je alles meesjouwen.

In zijn hoofdmapje op zijn telefoon staan maar liefst 5500 foto’s. Lachend: ,,Allemaal mooi, maar ik ben niet objectief natuurlijk. Niet iedereen vind het mooi wat ik instuur.” Hij heeft een mapje favorieten en een voor foto’s van Bob de Hond, maar (nog) geen mapje voor zijn ED-foto’s. De enige uitgeprinte foto’s, hangen in de gang. Het zijn een stuk of veertien van speciale momenten in het leven van Kalf zoals: verjaardagen, huwelijk, kinderen en familie.

Blijven insturen

Kalf is niet teleurgesteld als ingestuurde foto’s de krant niet halen. Het gaat hem niet om de aandacht, maar hij vindt het leuk om zijn foto’s te delen. ,,Het stimuleert natuurlijk wel als een foto in de krant komt en ik krijg daar reacties op. Maar soms vliegt de tijd voorbij en dan maak ik minder foto’s of het weer is te slecht, maar ik blijf insturen!”

Turkse supermarkt

Waalrese vennen