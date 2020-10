Franse drugskoerier had niets dan domme pech maar rechtbank troost met lagere straf

Dennis Vos keert terug in Zuid­oost-Brabantse defensie van Jong PSV: ‘Het is snel gegaan’

20 oktober Bij Jong PSV is het aantal nationaliteiten in de selectie niet op de vingers van een hand te tellen. In het internationale elftal van Peter Uneken is de verdediging echter bijna net zo Zuidoost-Brabants als PSV zelf. Dennis Vos uit Nuenen, Mees Kreekels uit Helmond en Shurandy Sambo uit Geldrop waren dinsdagavond de basisspelers in de defensieve linie. Tegen NEC, een van de topploegen in de eerste divisie, boekten ze een verdienstelijk resultaat: 1-1.