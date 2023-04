Franse kunstenaar OX speelt met de ruimte en laat billboards met zijn streetart in de omgeving opgaan

600 keer Conditio Trimloop Best

BEST - Atletiek Vereniging Generaal Michaelis in Best houdt binnenkort de 600ste editie van de GM Conditio Trimloop. Voor deze bijzondere jubileumloop gaat de kassa vanaf 10.00 uur open bij het Joe Mann paviljoen en kunnen de deelnemers inschrijven bij Mirjam Mannaerts.