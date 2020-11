Franse namen voor nieuwbouwplan Nieuw Bergen in Eindhoven

Start bouw verwacht eind 2021

Het plan behelst onder meer een nieuwe woontoren Indigo aan de Edenstraat en nieuwbouw en verbouwing van de oude gebouwen aan de Deken van Somerenstraat en de Grote Berg. In totaal is er plaats voor 220 woningen en vijf commerciële ruimtes. ,,Bijzonder is de inclusiviteit, van sociale huur, vrijesectorhuur tot koopappartementen en enkele exclusieve penthouses met een dakterras”, aldus Van Eijkeren.

Opvallend zijn de schuine daken onder een hoek van 45 graden, op het noorden met groen, op het zuiden met zonnepanelen. In totaal is er plaats in plan Nieuw Bergen voor 3200 vierkante meter nieuw groen naar een plan van landschapsarchitect MTD, aldus Van Eijkeren. De schuine daken zorgen ook voor meer licht, zowel in de woningen als tussen de zeven gebouwen. ,,Dat licht is de rode draad in het project. Als licht breekt op een prisma krijg je zeven basiskleuren. Die kleuren - in het Frans voor de allure - geven de gebouwen hun naam.”