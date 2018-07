Fraude rond Art Hotel in Eindhoven moet Vlaardinger acht maanden cel kosten

Medewerk­ster Ryanair Eindhoven klaagt werkgever aan en krijgt 25.000 euro vergoeding

12:29 EINDHOVEN/DEN BOSCH - Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair moet zich aan het Nederlands recht houden bij personeel dat in Nederland gestationeerd is. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald in het hoger beroep van een medewerkster van de Ierse luchtvaartmaatschappij in Eindhoven die werd ontslagen omdat zij een eenzijdig opgelegde overplaatsing naar Dublin geweigerd had.